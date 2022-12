Caltanissetta. EAP Fedarcom genera bellezza in città formando alle tecniche di allestimento delle aree verdi

CALTANISSETTA. L’ente di addestramento professionale EAP Fedarcom ha da pochi mesi concluso il corso di “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi” previsto dall’Avviso 8/2016 e finanziato dalla regione Sicilia. La formazione ha coinvolto donne e uomini in cerca di occupazione, sviluppando competenze tecnico-professionali e permettendo loro di inserirsi nel mondo del lavoro.

Durante le ore di stage formativo gli allievi hanno attuato le tecniche di allestimento delle aree verdi e, in accordo col Comune di Caltanissetta, hanno curato una aiuola pubblica in Corso Vittorio Emanuele e le ville comunali Amedeo e Cordova. Tra gli allievi Davide De Cicco, acquisita la qualifica in “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”, ha avviato la propria attività e adesso collabora con EAP Fedarcom, contribuendo a generare bellezza nella città di Caltanissetta.

Impegno e passione contraddistinguono il lavoro di De Cicco: grazie a quanto appreso durante il corso, è oggi in grado di svolgere autonomamente la professione di giardiniere. EAP Fedarcom, che da anni si dedica con grande dedizione allo sviluppo e alla crescita professionale dei propri allievi, manifesta orgoglio e soddisfazione per il successo di Davide De Cicco.