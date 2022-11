Sicilia, ucraina fuggita dalla guerra stuprata a Trapani

E’ in fuga dalla guerra in Ucraina la donna di 44 anni stuprata la notte fra giovedì e venerdì da un 37enne su una panchina del centro storico di Trapani. La donna oltre ad essere stata violentata è stata picchiata e ferita con un coltello.

Ricoverata in ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Il suo aggressore, un trapanese di 37 anni senza fissa dimora è stato sottoposto a fermo dalla procura trapanese con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La vittima era arrivata in Italia in primavera con i permessi rilasciati ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra.