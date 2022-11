Sicilia. Tragedia della strada: muore sul colpo trentanovenne scooterista

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Stavolta il tragico sinistro s’è verificato sulla strada provinciale Mazara del Vallo – Torretta Granitola. A perdere la vita è stato un uomo di 39 anni originario di Mazara del Vallo nel Trapanese.

L’uomo viaggiava a bordo di uno scooter 400 Piaggio, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Polizia di Stato e la Polizia municipale per accertarne la dinamica. E’ arrivata una autoambulanza del 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.