Sicilia, sull’isola ancora maltempo e venti di burrasca

Un vortice depressionario si è trasferito a sud della Sicilia determinando per domenica residue condizioni di tempo perturbato all’estremo Sud, in miglioramento a fine giornata. La depressione alimenta ancora venti sostenuti soprattutto sulle regioni meridionali (raffiche di grecale fino a burrascose sul basso Ionio) e richiama aria più fredda dai Balcani che affluisce in particolare sull’Adriatico, sull’alto Ionio e in Val Padana determinando un lieve calo termico.

Per lunedì si prevede una temporanea fase con tempo generalmente asciutto – secondo Meteo Expert -, ma con nuove nuvole che gradualmente si affacceranno da ovest collegate a una nuova perturbazione (n. 10 del mese) che alla fine del giorno determinerà anche le prime locali precipitazioni, ad esempio sulla Sardegna. La nuova depressione dai mari a ovest dell’isola si trasferirà martedì verso il Canale di Sicilia determinando un peggioramento del tempo sulle regioni meridionali (specialmente in Sicilia e sulla Calabria) e una nuova intensificazione dei venti.

Per le prossime ore al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, e dal pomeriggio anche sulle coste campane, è previsto tempo prevalentemente soleggiato: nella seconda parte della giornata nuvolosità ad alta quota in aumento sul Nordovest. Sulle regioni centrali adriatiche nuvolosità sparsa in graduale attenuazione, specialmente lungo le coste. Nel resto del Sud e sulla Sicilia cielo inizialmente da nuvoloso a coperto con piogge sparse e locali rovesci sui settori ionici della Sicilia e della bassa Calabria.

Tempo in graduale miglioramento e fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio. Temperature massime in calo al Nord e all’estremo Sud. Venti da nord-nordest sulle regioni centro-meridionali, ancora forti all’estremo Sud e particolarmente sulla Sicilia; raffiche di burrasca sul basso Ionio. Mari: fino a molto agitato il basso Ionio, con mareggiate sulle coste orientali della Sicilia. Da molto mossi a localmente agitati tirreno centro-meridionale, alto Ionio, canali delle Isole e d’Otranto. Da mossi a poco mossi tutti gli altri.