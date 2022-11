Sicilia. Quattordicenne perde la vita in un tragico incidente con lo scooter

Un morto ed un ferito fortunatamente non in gravi condizioni. E’ questo il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi 4 novembre a Marsala sulla Nazionale in contrada Strasatti. Qui un giovane di 14 anni è morto mentre un altro è rimasto ferito.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, i due ragazzi si trovavano in sella ad uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

Per il quattordicenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’altro giovane invece è stato trasportato in ospedale. Sul posto per i rilievi la Polizia che sarà chiamata a ricostruire la dinamica di quanto tragicamente accaduto.