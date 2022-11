Serradifalco. Consegnato il cantiere per i lavori di demolizione e ricostruzione scuola infanzia “Falcone”

SERRAIFALCO. E’ stato consegnato il cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia “Giovanni Falcone” per lasciare spazio alla costruzione della nuova scuola materna. Ad annunciarlo è stato il sindaco Leonardo Burgio. Il primo cittadino ha sottolineato che a giorni è previsto l’inizio della demolizione della vecchia scuola materna che lascerà posto alla nuova scuola materna antisismica degna di un paese che, a breve, vanterà la riqualificazione urbana più importante della sua storia.

Il sindaco, nell’illustrare il progetto, ha anche diffuso alcune immagini di come sarà la nuova scuola materna a ultimazione dei lavori. Una struttura scolastica nella quale, all’ingresso, spiccherà una gigantografia di Giovanni Falcone, il giudice palermitano ucciso dalla mafia a Capaci e icona universale dell’antimafia e della legalità.

Leonardo Burgio ha poi ricordato che il finanziamento è stato di oltre 1,4 milioni di euro a parte dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità. Il Comune è previsto che comparteciperà alla spesa per un importo i circa 100 mila euro e, come rilevato dal primo cittadino, questa somma sarà impiegata per completare il parco giochi e la pavimentazione anti trauma di cui sarà dotata la nuova scuola dell’infanzia. Nel momento in cui avverrà la prima demolizione della scuola, Leonardo Burgio ha anche previsto che sarà effettuata una diretta facebook per riprendere il momento nel quale inizieranno i lavori di demolizione.