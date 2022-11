Serradifalco. Al via la Settimana di prevenzione oncologica a cura dell’Associazione “No Serradifalko”

SERRADIFALCO. Prende il via oggi 28 novembre, la sesta edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese. L’evento è organizzato dall’associazione “No Serradifalko” del presidente Marcello Palermo con il patrocinio del Comune e della Proloco di Serradifalco e dell’Asp di Caltanissetta.

Si inizia oggi alle 18 con la cerimonia inaugurale presso la Sala della Comunità della Chiesa Madre. Nel corso della Settimana della prevenzione oncologica si svolgeranno esami di Mammografia dalle 8 alle 17, per le donne con età compresa tra i 50 e i 69 anni che non hanno effettuato l’esame da almeno due anni, presso il Teatro “De Curtis”.

Domani, martedì 29 novembre, alle 18 nella Sala della Comunità della Chiesa Madre di Serradifalco c’è in programma l’evento dal titolo “Storie di carusi – vite senza luce” a cura di Giulio Gebbia e Massimo Iacuzzo.

Il 30 novembre alle ore 18 in via Cavalieri di Vittorio Veneto c’è la terza edizione di “Passeggiamo la Salute”, esibizione di atletica leggera triathlon in collaborazione con l’associazione sportiva Corri Serradifalco del presidente Michelangelo Cordaro.

Giovedì 1 dicembre alle 18 presso la Sala della Comunità della Chiesa Madre di Serradifalco, evento informativo/divulgativo, inserito nell’attività “A spasso con” dell’Asp di Caltanissetta dal titolo “Il Consultorio Familiare: prevenzione oncologia e… tanto altro” a cura della Dott.ssa Rosaria Riccobene, responsabile del Consultorio Familiare di Serradifalco.

Venerdì 2 dicembre alle 18 presso il Teatro De Curtis c’è l’evento conclusivo dal titolo “Nessun Dorma” sul tema legato alla bonifica delle miniere Bosco e Palo.