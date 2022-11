San Cataldo. Tanto ammirevole volontariato dagli amici del Parco urbano “Achille Carusi” nei piccoli lavori di manutenzione

SAN CATALDO. Il Parco urbano Achille Carusi, con i suoi alberi piantati e i lavori che vi vengono svolti a titolo gratuito di puro volontariato socio ambientale, costituiscono ormai un valore aggiunto in una comunità sancataldese che, con l’aiuto e l’umile contributo di ognuno, sta dando vita ad una realtà ambientale d‘eccellenza.

E’ gente di tutte le età, persone che, una volta entrate all’interno del parco, si vestono di volontari per dare il proprio contributo ad una causa che è di tutti, con la consapevolezza che si lavora anche in prospettiva futura.

Si tratta di coloro che l’associazione Straula chiama “amici” vicini ad un grande percorso che dal basso porterà in alto tutta la straordinaria bellezza che la natura può regalare. Ecco che allora, anche la piccola manutenzione al parco costituisce il senso di una bellezza che è quella delle persone che, assieme all’ambiente, creano un unicum attraverso il quale diventa possibile far crescere la bellezza, la sostenibilità e la vivibilità in una comunità.