San Cataldo. Il sindaco Gioacchino Comparato proclama lutto cittadino per Alessandro Tomasella

SAN CATALDO. In occasione dei funerali di Alessandro Tomasella, il giovane sancataldese trentunenne, morto tragicamente il 31 ottobre scorso a seguito delle gravi ustioni riportate mentre faceva un barbecue con gli amici, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino.

In una nota l’amministrazione comunale ha spiegato: ” Al diffondersi della dolorosa notizia, tutti i cittadini di San Cataldo hanno sin da subito avvertito un profondo sentimento di dolore, sgomento e commozione.

L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita dal luttuoso evento e interpretando i sentimenti dei concittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera Comunità al dolore della famiglia!

Si proclama, dunque, il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Alessandro, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del nostro concittadino e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell’intera Comunità Sancataldese”.