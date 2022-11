Mussomeli, il deputato regionale Catania opta per l’indennità componente ARS e rinuncia a quella prevista per il sindaco

MUSSOMELI – A partire dal 10 novembre 2022 c’è la rinuncia dell’indennità di carica di sindaco da parte dell’on. Giuseppe Catania, eletto deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, dove ha prestato giuramento, appunto, in data 10 novembre 2022. L’informativa è stata data alla Responsabile dell’ Area Amministrativa dott.ssa Antonina Maria Venera Cordaro e alla Responsabile dell’Area Finanziaria dott.ssa Maria Vincenza Castiglione del Comune di Mussomeli. Il primo cittadino, infatti, ha optato per l’indennità prevista in favore dei Componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana, “fatto salvo quanto eventualmente dovuto ai sensi dell’art.21 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.