Mgranti: oltre 450 in Sicilia, 200 a Augusta e 262 a Catania

Sono circa 200 i migranti, degli oltre 450 tratti in salvo nelle ore scorse, che sono stati trasferiti ad Augusta, nel Siracusano. Gli stranieri, approdati ieri nella rada di Augusta, sono stati accompagnati nella notte in una struttura a Rosolini, a sud di Siracusa, e nelle prime ore del mattino di oggi sono stati condotti nel porto di Augusta dove avranno inizio le procedure per le identificazioni.

Secondo quanto riferito dalla Questura di Siracusa, nessuno dei migranti versa in condizioni di salute precarie, contestualmente gli stessi agenti di polizia hanno avviato le indagini per verificare se tra gli stranieri si nascondono gli scafisti delle organizzazioni dedite al traffico di migranti.

A Catania, invece, e’ giunta una petroliera con circa 262 persone. La nave, per le sue dimensioni, non poteva entrare in porto e le persone sono state trasbordate e portate a terra da una motovedetta della Capitaneria e da un rimorchiatore.