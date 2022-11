Marathon Caltanissetta, ottime prestazioni alla 10ª Maratonina Blu Jonio: Francesco Augello 5 assoluto e 1 di categoria

Numeri importanti per gli atleti della Marathon Caltanissetta alla 10ª Maratonina Blu Jonio, disputata domenica a Riposto.

Oltre 600 atleti, baciati dal sole, sono partiti da piazza del Commercio, si sono diretti verso Torre Archirafi, hanno attraversato Riposto, per poi andare nelle frazioni mascalesi di S. Anna e Fondachello; arrivo sempre a piazza del Commercio. Un percorso consolidato e conosciuto per i più veterani della corsa, arricchito da un panorama costiero parecchio allietante.

I runners della squadra nissena erano in 10, tra loro 4 donne; ottime prestazioni, con raggianti risultati.

Menzione particolare per Francesco Augello, che con il suo risultato è riuscito a posizionarsi quinto assoluto e primo di categoria SM40; personal best pari a 01h18’58’’. Francesco, tra i tanti impegni, legati al lavoro e alla vita privata, riesce a portare avanti un allenamento molto impegnativo, che lo ha portato a raggiungere risultati davvero interessanti. Diventato istruttore, riesce a conciliare, il martedì e giovedì pomeriggio in collaborazione con Claudia Andolina, anche l’attività di scuola di atletica, per i bambini di 5 ai 12 anni; oltre a far parte della Corte d’Appello Federale nell’ambito del ciclismo italiano. Un giovane uomo che crede molto nello sport, per i benefici che comporta a livello mentale, fisico e sociale.

Personal best anche per gli atleti Lina Capra, Francesca Guarneri e Mattia Falzone; la prima conclude i 21,097 Km in 02h05’00’’ e sale sul secondo gradino di categoria (SF60), Francesca in 01h44’37’’ posizionandosi terza di cat. (SF35), Mattia in 01h34’11’’ e si classifica terzo di cat. (PM).

Non si smentisce l’immancabile Luigi Trentuno, per lui un crono di 01h39’12’’; a seguire l’ottima performance di Angelo Arancio 01h41’35’’.

Buoni i risultati ottenuti dagli altri atleti: Francesco Lomonaco 01h58’46’’, Maria Riggi 02h02’31’’, Giuseppe Vitello 02h05’10’’ e Domenica Cannistraci 02h06’09’’.

La gara, organizzata dalla ASD Podistica Jonia Giarre, è stata vinta da Giuseppe Privitera (01h16’30’’), della Monte Rossi Nicolosi e da Noemi Mangano (01h29’09’’), della Atletica Cecchina.

Prossimo appuntamento il 13 novembre a Gela, con la Maratona del Golfo.