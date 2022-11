Marathon Caltanissetta: buoni risultati per i 10 atleti impegnati all’8^ Maratonina del Golfo

Domenica, a Gela, si è disputata la 8ª Maratonina del Golfo; la manifestazione, organizzata dall’Atletica Gela con il patrocino del Comune, è stata valida come campionato regionale assoluto e master di mezze maratone. Circa 300 atleti si sono sfidati per i 21,097 Km, ma alcuni di questi hanno corso per i 10,50 Km, a conclusione del campionato provinciale di corsa su strada.

In 10 gli atleti della Marathon CL che hanno preso parte all’evento e che lo hanno concluso con buoni risultati; Graziella Giambra partecipa alla 10,50 Km e conclude in 57’58’’, si posiziona terza di categoria (SF45).

Non possono passare inosservati i risultati di Mattia Falzone, Luigi Trentuno e Giovanni Zagarella, tutti sotto 01h40’. Mattia completa in 01h32’37’’ e ritira il primo premio per la categoria PM, per Luigi best time da 01h37’57’’, Giovanni blocca il crono a 01h38’54’’.

Ottime le prestazioni di Francesca Guarneri, Francesco Lomonaco e Maria Riggi; Francesca sale sul gradino più alto per la sua categoria SF35 (01h44’45’’) , oltre ad essere incoronata campionessa regionale della categoria Master. Francesco, onnipresente alla mezze maratone e carico di determinazione, varca l’arco di arrivo dopo 01h51’52’’. Maria, appassionata e costante ormai da tempo, stoppa il gps a 02h01’08’’.

Gli altri runners, in maglia Marathon CL, concludono con i seguenti tempi: Domenica Cannistraci 02h04’07, Fabio Sole 02h07’08’’, Giuseppe Vitello 02h12’54’’.

Trionfano alla 8ª mezza del Golfo Mohamed Idrissi (Mega Hobby Sport) 01h16’06’’ e Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 01h30’14’’.

Ultima gara del Grand Prix di mezze a Ribera, si correrà la IV Half Marathon Arance di Ribera DOP.