Italia, Fagnano Olona (Varese): pazienti non vogliono il medico africano, “Vado via”

Razzismo a Fagnano Olona, comune di appena 12mila abitanti in provincia di Varese.

Diversi cittadini si sono scagliati via social contro il nuovo medico di base del paese. Il motivo? Enock Rodrigue Emvolo è africano, precisamente del Camerun. Laureato a La Sapienza di Roma nel 2013, il 48enne è stato chiamato a prendere il posto del vecchio dottore, andato in pensione dopo tanti anni di servizio. Ma la decisione dell’Ats locale non è piaciuta a qualche abitante, che non ha esitato a insultarlo online.

ra le varie lamentele per le lunghe file fuori dall’ambulatorio, sui social network sono apparsi commenti come “torna a pascolare le pecore” e altri improperi razzisti che hanno scatenato la polemica. Come riporta Il Giorno, la replica del dottor Enock Rodrigue Emvolo è stata pacata ma ferma. “Sono venuto qui per curare – ha detto -. Se la situazione è così grave andrò altrove”.

Per cercare di placare gli animi è intervenuto il sindaco Marco Baroffio, che non ha esitato a recarsi allo studio medico. “Ho parlato con il dottore, prima di tutto gli ho portato la solidarietà mia e di tutta la comunità. Dopo aver ascoltato la sua amarezza per quanto accaduto negli ultimi giorni e la sua volontà di voler lasciare, gli ho chiesto di pensarci e di restare. Con Ats e Asst stiamo anche lavorando per mettere il dottore nelle condizioni di lavorare al meglio”.

Dalla parte del medico di base anche Lega e Fratelli d’Italia. “Esprimiamo massima solidarietà al dottore – si legge in un comunicato -. In un periodo in cui tra l’altro ci sono notevoli difficoltà a reperire personale medico sanitario è doppiamente assurdo quanto è successo. Spiace inoltre per un altro aspetto, ossia che Fagnano possa passare per un paese di ignoranti: salutiamo e incoraggiamo il dottor Emvolo a sorvolare su questi gravi atteggiamenti”.