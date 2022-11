Il sancataldese Salvatore Lo Monaco del Team Race Mountain 4 assoluto nella gara nazionale di ciclocross

Esordio stagionale, nel ciclocross in una gara nazionale valevole per la seconda tappa del Mediterraneo cross per il sancataldese Salvatore Lo Monaco. Partenza abbastanza veloce, Fin dal primo giro l’atleta si trovava nel gruppetto di testa , poi ha controllato la gara facendo il suo ritmo restando per tutta la gara quarto assoluto.

La gara si è svolta sotto la pioggia e fango: per il ciclista sancataldese è stata fondamentale la bici di scorta cosi da avere sempre la bici pulita. “Grazie al mio team per il sostegno. Una prestazione in crescendo che mi fa ben sperare per i prossimi appuntamenti”, ha commentato Salvatore Lo Monaco dopo la conclusione della gara. E domenica 13 novembre prossima gara a Bisceglie, competizione nazionale valevole per la terza tappa del Mediterraneo cross.