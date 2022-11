Fermato senza patente, mostra per errore foto piantagione di marijuana anziché del documento: arrestato dai Carabinieri

Un arresto avvero insolito quello operato dai carabinieri di Molinella, nel Bolognese. L’arrestato è un 22enne incensurato, operatore socio-sanitario presso una struttura privata. Per lui l’accusa è di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.

E’ accaduto che il giovane è stato trovato senza patente e, per mostrare ai militari una copia del documento, fotografato sul suo cellulare, ha mostrato per errore uno scatto a una piantagione di marijuana. Alle domande dei carabinieri su quella piantagione, l’uomo avrebbe risposto subito, indicando il luogo della coltivazione, che si trovava su un terreno di proprietà di un amico.

La perquisizione effettuata dai militari nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di 210 grammi di marijuana, conservati in vari barattoli di vetro, oltre a materiale per il confezionamento e la conservazione della droga. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della successiva udienza di convalida.