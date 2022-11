Eccellenza. La Nissa cerca riscatto al “Palmintelli” con il Resuttana San Lorenzo

Nel girone A di Eccellenza, impegno casalingo oggi pomeriggio alle 15 per la Nissa contro il Resuttana San Lorenzo. Al “Palmintelli” la parola d’ordine è “riscatto”. Dopo la sconfitta con il Misilmeri, infatti, la Nissa punta a tornare alla vittoria per cancellare la delusione di domenica scorsa.

Per la partita di oggi Di Biase è squalificato. Torna invece dalla squalifica Sahko. In settimana l’imprenditore Luca Giovannone ha ancora una volta mostrato tutto il suo amore per la Nissa e i suoi colori. I tifosi della Nissa hanno voluto ricambiarlo con uno striscione nel quale hanno espresso senza mezzi termini tutto il loro affetto e stima nei confronti dell’imprenditore.

Lo stesso Luca Giovannone ha così risposto a questo ennesimo atto di amore da parte dei tifosi della Nissa nei suoi riguardi: ” Sono colpito nel profondo del cuore dall’accoglienza splendida ricevuta da parte di tutti i tifosi Nisseni. Mi siete piaciuti dal primo giorno. Di voi ho apprezzato la competenza e maturità verso il calcio. Per me partecipare e contribuire allo sviluppo di un progetto di crescita della Nissa è un onore e anche un piacere”.

Tornando al match di oggi pomeriggio, la Nissa punta a fare risultato anche per chiudere il girone d’andata con una dote di punti adeguata. Arbitra l’incontro il signor Giuseppe Asaro di Marsala, con guardalinee Elvira Rizzo di Enna e Vito Bensorte di Trapani.