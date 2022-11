Chiama la madre a telefono per accertarsi stesse bene dopo il terremoto, ma scopre che era morta da circa 2 mesi

Chiama a telefono la madre che vive ad Ancona per accertarsi che stesse bene dopo il terremoto che mercoledì scorso ha sconvolto le Marche, ma l’anziana settantottenne non risponde al telefono.

Preoccupata, dopo vari tentativi la figlia chiama il 112. Da qui la tragica scoperta: la donna era morta da mesi, probabilmente per un malore, ed era in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale la donna sarebbe morta da circa due mesi e per cause naturali. La salma è stata consegnata ai familiari.