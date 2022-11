Caltanissetta, Pierro (USR Sicilia) ai dirigenti scolastici: “In arrivo fondi per contrastare la dispersione”

Una vera “boccata d’ossigeno” per il bene degli studenti e di tutta la società che potrà beneficiare delle professionalità che usciranno dagli istituti scolastici.

Si è svolto nell’aula magna dell’IPSIA Galileo Galilei di Caltanissetta l’incontro tra il Dirigente Generale dell’USR Sicilia Giuseppe Pierro, il Dirigente dell’USP Caltanissetta ed Enna Filippo Ciancio e i dirigenti scolastici della Provincia nissena.

La visita dell’Ufficio Scolastico Generale mirava a conoscere meglio la realtà del territorio e poter pianificare con maggiore efficacia le attività e le iniziative che verranno messe in atto.

Un’occasione di confronto e un dialogo costruttivo che ha abbracciato diverse tematiche incentrate sul contrasto alla dispersione scolastica attraverso il potenziamento delle attività di orientamento e della didattica innovativa.

Il Dottor Pierro ha offerto ai presenti, circa 50 tra dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, diversi spunti di riflessione ascoltando le criticità e illustrando le opportunità alle quali si potrà attingere.

“Abbiamo apprezzato questa visita che si è trasformata in un interessante dibattito – ha commentato la dirigente scolastica dell’IPSIA Galilei Loredana Schillaci -. Il nostro istituto si è già distinto risultando tra quelli che, in tutta la Sicilia, hanno avuto il maggior numero di iscritti nei percorsi di apprendistato. Ciò non soltanto ci gratifica ma ci fa capire che quella intrapresa è la strada che dobbiamo seguire”.

Le ultime prove Invalsi hanno registrato un aumento della fragilità degli studenti e il Dirigente Pierro ha comunicato che sono in arrivo ingenti fondi dal PNRR che potranno essere investiti per contrastare e contenere la dispersione scolastica.

Una vera “boccata d’ossigeno” per il bene degli studenti e di tutta la società che potrà beneficiare delle professionalità che usciranno dagli istituti scolastici.