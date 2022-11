Il questore di Brescia, il nisseno Giovanni Signer, è stato destinato ad altro incarico: il dirigente superiore della Questura si trasferirà a Bari.

Dopo due anni di servizio in città, durante i momenti più critici della pandemia, Signer, di Caltanissetta, già a capo delle questura di Savona e Caltanissetta, si sposterà in Puglia per un nuovo incarico. Ancora non è noto il nominativo del sostituto per la Leonessa.