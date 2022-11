Alcuni comuni del Vallone parteciperanno all’evento “Comitini, Città del Natale”

MUSSOMERLI- Anche il Vallone sarà presente all’evento “Comitini Città del Natale”. Infatti, il Comune di Comitini in collaborazione con Aics Prov Agrigento ,la Proloco di Comitini e le Associazioni territoriali con il patrocinio dell’Assessorato Agricoltura regione Sicilia, organizza dal 16 al 18 Dicembre 2022 l evento ‘’Comitini Citta’ del Natale’’. Ricchissimo il programma stilato che va dalle degustazioni dei prodotti tipici locali alla sagra della miscata che potrebbe divenire un prodotto identitario, dalla casa di Babbo Natale e del villaggio degli Elfi dove si entrerà gratuitamente ma occorre prenotazione al Concorso Provinciale di Arte nei Presepi (fino al Dicembre si possono presentare le candidature) e lo spettacolo di magia del maga Alen Magic Ricca anche la presenza delle aziende agroalimentari che presenteranno e promozioneranno i loro prodotti di nicchia da Villalba Mussomeli Agrigento Cammarata Campofranco Comitini Aragona Grotte Sciacca e perfino da Ragusa . Non mancheranno i mercatini di Natale quasi trenta espositori e i mercatini medievali grazie alle associazioni di Enna e San Cataldo che saranno in fiera e che insieme al dipartimento Regionale Aics di sport Medievali faranno delle dimostrazioni appunto di arco, balestra, spade, tanto altro ancora . Per i bambini oltre alla casa di Babbo Natale e Presepi ci saranno ben due laboratori, mettiamo le mani in pasta dove i bambini seguiti da personale esperto prepareranno dei dolci e poi verranno distribuiti in fiera, e grazie al Dipartimento Nazionale Aics Ambiente si svolgerà un altro laboratorio Rifiutlhon dove i ragazzi impareranno giocando le norme per il rispetto verso la natura l’ambiente e soprattutto verso la Terra dove proprio nascono i prodotti che poi vengono consumati nelle tavole domestiche. Un momento di divertimento il sabato 17 Dicembre con un istituto scolastico di Porto Empedocle che porterà in piazza il Circo di Santa Claus. Durante i tre giorni spazio anche al convegno dalla Terra alla Tavola con relatori illustri del panorama regionale lo show cooking curato dall’associazione dei discepoli D’Auguste Escoffier International di Sicilia che a fine 2023 organizzeranno a Sciacca il convegno Mondiale dei chef appartenenti alla Associazione. Anche la cultura con il premio Sikelè che ha raggiunto venticinque anni della propria storia organizzato da Aics Comitato Agrigento premierà dieci illustri cittadini che si sono distinti nel campo dell’ imprenditoria della cultura dello sport nonché il salotto della cultura con due autori a confronto. Anche un workscop sui bonsai che radunerà i tanti collezionisti, organizzato da Sicilia Ride un arte ma anche un gioco per la mente. Essendo Natale non poteva non mancare la solidarietà, ben quattro associazioni di volontariato saranno presenti in fiera. L’evento si concluderà con due spettacoli il sabato 17 Dicembre con il Festival canoro con la presenza di nove ragazze provenienti da tutta la Sicilia che rappresenteranno le Province Siciliane, con due ospiti d onore di fama Regionale e con una sfilata di moda . Mentre la Domenica 18 Dicembre balli in piazza con molte scuole di ballo provenienti dalle province di Agrigento Caltanissetta Palermo. “Gli zampognari l’accensione dell’albero di Natale prevista 8 Dicembre, le luminarie e l’aria natalizia nonché la gentilezza e l’accoglienza dei cittadini di Comitini renderanno e faranno passare giorni di allegria e spensieratezza, assicurano gli organizzatori.