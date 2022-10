Sicilia. Ancora un giovane centauro perde la vita in un incidente stradale di ritorno da una festa

Tragedia della strada a Partinico in provincia di Palermo. Qui è infatti morto un ragazzo di 17 anni a causa di un incidente sulla moto che stava lui stesso guidando. I funerali dello sfortunato diciassettenne si svolgeranno stamani 13 ottobre alle 11,30 nella chiesa di Maria Santissima del Rosario, conosciuta come Casa Santa.

Il ragazzo stava tornando da una festa verso casa con la sua moto Honda quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito fuori strada contro un palo dell’illuminazione. Con lui c’era un amico di 16 anni che lotta tra la vita e la morte all’ospedale Villa Sofia. Per altro, paradossalmente, come hanno raccontato ieri alcuni suoi amici, non aveva voluto bere alcolici perché sapeva che doveva guidare la moto per tornare a casa.