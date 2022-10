San Cataldo. Inciviltà nel Parco urbano Achille Carusi. Divelto un cestino e fatta rotolare una botte

SAN CATALDO. Ancora inciviltà protagonista, e stavolta nel parco urbano Achille Carusi. Qui lo scorso 9 ottobre è stato inaugurato e donato il parco alla Città. A distanza di pochi giorni, tuttavia, è stato divelto un cestino, e qualcuno ha preso la botte che era stata donata da un cittadino e l’hanno fatta rotolare giù in fondo alla collina.

Due gesti di inciviltà che colpiscono quanto lodevolmente portato avanti dall’associazione Straula che aveva lavorato tanto e bene per collocare il cestino e la botte. L’associazione ha considerato queste inciviltà “atteggiamenti mossi da persone che non si rendono conto di danneggiare se stessi e tutta la comunità. Sono bastati pochi giorni per colpire ciò che di bello ha generato l’associazione Straula assieme a tanti amici, hanno divelto un cestino, hanno preso la botte che c’è stata donata da un cittadino e l’hanno fatta rotolare giù in fondo alla collina. E adesso cosa c’avete guadagnato?

Vi rispondiamo noi: NULLA!!! Nessun guadagno se non la nostra voglia di attenzionare maggiormente il luogo e andare a visionare le telecamere nascoste appositamente (tra le altre cose sarebbe cosa gradita se faceste trovare nuovamente la botte al proprio posto sistemando gli anelli che avete danneggiato, magari così evitiamo di scoprirlo dalle immagini). Grazie!”