Mostra sul mito di Ulisse. Di Paola e Damante (M5S): “Sia la Regione Siciliana a mettere i soldi per la prosecuzione della mostra”

“Sia la Regione Siciliana a mettere i soldi per la prosecuzione della mostra sul mito di Ulisse a bosco Littorio. Inutile parlare dell’utilizzo dei fondi di compensazione dell’ENI quando la Regione ha in bilancio i soldi per farlo. Rivolgiamo un appello al neo presidente Schifani, non dimentichi Gela come ha fatto il suo predecessore”.

A dichiararlo sono i portavoce del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola (ARS) e Ketty Damante (Senato della Repubblica) a proposito della mostra sul mito di Ulisse.

“Siamo stati noi stessi – spiegano Di Paola e Damante – a spingere il precedente governo regionale ad appostare le somme in bilancio per la cultura e il sistema museale siciliano. Oggi le parole del direttore del museo Gattuso propongono una soluzione che a nostro avviso è una extrema ratio a cui bisogna non arrivare. Se la Regione non ha i soldi o la volontà di investire sul museo dei Relitto lo dica chiaramente. Noi siamo convinti che Schifani opererà in totale discontinuità a quanto ha fatto Musumeci. Ne dia dimostrazione” – concludono i deputati.