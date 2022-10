Milena. Mozione della minoranza per chiedere installazione di recipienti per raccolta medicinali scaduti nel centro abitato

MILENA. Iniziativa politica del gruppo consiliare i minoranza formato dai consiglieri comunali Alfonso Cipolla, Angela Falcone, Maria Carmela Ferlisi e Maria Giulia Provenzano. I consiglieri hanno chiesto al Presidente del Consiglio di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta la mozione per impegnare il Sindaco a far collocare in alcuni punti del paese recipienti idonei per la raccolta di medicinali scaduti e pile usate e far provvedere alla pulizia e lavaggio delle strade cittadine.

La stessa mozione, per conoscenza, è stata inviata al Sindaco. I consiglieri hanno lamentato che strade cittadine. In particolare hanno lamentato dopo la stipula della convenzione con la ditta Sea per la raccolta dei rifiuti, è stato distribuito alla cittadinanza un opuscolo nel quale venivano illustrati i servizi collegati alla raccolta “porta a porta” e altri ancora come, per esempio, la raccolta di medicinali scaduti e di pile usate nonché la pulizia e il lavaggio delle strade cittadine; ma questi servizi non si sono finora concretizzati.

Secondo i quattro consiglieri di minoranza, i farmaci scaduti non si possono buttare nell’indifferenziata perché possono danneggiare il sottosuolo e inquinare le falde acquifere e i pozzi di acqua potabile; inoltre le pile esauste per uso domestico non devono essere smaltite nel secco indifferenziato o all’interno della raccolta differenziata casalinga. Pertanto è partita la richiesta di collocazione di recipienti per la raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esauste, nonchè per il lavaggio delle strade cittadine.