Coppa Sicilia C2 Calcio a 5. L’Atletico Nissa Futsal vuol ripetersi. Si parte il 15 ottobre con la sfida contro il Next Level

Dopo la storica conquista della Coppa Sicilia Regionale di Serie D, l’Asd Atletico Nissa Futsal ci riprova anche quest’anno presentandosi ai nastri di partenza della Coppa Sicilia “Memorial Corsino” riservata alle squadre di Serie C/2.

Si parte il 15 ottobre (sabato, ore 16) in casa contro gli ennesi della Next Level. La seconda gara del triangolare sarà invece quella in casa con il Futsal Kalat Project. Passerà al turno successivo di Coppa quella squadra che si sarà piazzata al primo posto in classifica nel girone a tre.