Calcio a 5 Serie C2. Vola l’Asd Atletico Nissa Futsal: quarta vittoria di fila in campionato e primato in classifica

Quarta vittoria in campionato e quinta complessiva se si considera la Coppa Sicilia. E’ l’esaltante bilancio dell’Asd Atletico Nissa Futsal che ha confermato il primato in classifica che guida a punteggio pieno. La squadra di Filippo Costa ha battuto nella quarta giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 l’Asd Next Level con il punteggio di 4-2.

A andare a segno sono stati Pedi, Rivituso, Anzalone, mentre il quarto centro è stato un autogol. Una vittoria anche questa esaltante per un gruppo che sta facendo molto bene e che, fin qui, è imbattuto in questa prima parte di stagione che ne sta confermando l’indiscusso valore.