La cantante nissena Cristina Gangi alla finale di Sanremo Rock: giovedì 8 settembre

Grande aspettativa per l’esibizione della cantante nissena Cristina Gangi, in arte Ghanji, che sarà tra gli attesi protagonisti della finale di Sanremo Rock e Trend Festival presso il teatro del Casinò di Sanremo. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 settembre al teatro del Casinò di Sanremo.

L’artista è reduce dalla convincente prova della scorsa edizione allorquando coronò il suo sogno di approdare alla manifestazione della città dei fiori. Quest’anno canterà “Tu Vas Nier”, coinvolgente brano, scritto dalla giovane cantante e arrangiato da Fabio Verardo. Sul palco, ad accompagnarla, il chitarrista Diego Pignotti, il bassista Marco Neri e Christian Gullone Coordinatore musicale. Ghanji potrà contare sul supporto della sua etichetta discografia ‘The Lab Music Factory’ e dal suo Work Team composto dai produttori Franco Iannizzi e Marco Mori, da Paolo Di Girolamo Personal Manager e da Ernesto Trapanese Management.

L’artista sottolinea: “Sono felice di poter rifare questa bellissima esperienza a Sanremo; tutte le volte ci lascio il cuore, essendo la città della musica. Lì ancor di più mi sento felice di poter lasciare e prendere emozioni e condividere la musica con tantissimi artisti che come me hanno tanti sogni e tante cose da raccontare. Ringrazio sempre chi mi supporta da tanto tempo chi crede in me e nella mia musica”.