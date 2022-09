Un motociclista di 52 anni di Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento ha perso la vita in un incidente stradale lungo la statale 115 a Montallegro. L’uomo, in sella alla sua Kawasaki 750, ha centrato in pieno un cane che si trovava sulla statale ed è stato sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri, ma per il cinquantaduenne non c’è stato nulla da fare così come per il cane che è morto pure nel violentissimo impatto.