Il nisseno Luca Vullo torna su Rai 1 ospite di una rubrica del programma Uno Mattina in Famiglia

A partire dal 18 Settembre 2022 Luca Vullo sarà frequentemente ospite di “Uno Mattina in Famiglia” storico programma in onda su Rai1, all’interno della rubrica sul melodramma italiano. Roma, 19 settembre 2022 Il performer Vullo, definito “L’Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo” per la sua attività divulgativa e formativa a livello internazionale, è tornato negli studi Rai dove era già stato ospite nel 2019, per dare un suo piccolo contributo al TV Show mettendo in mostra quello che definisce: “Un patrimonio immateriale della nostra cultura del quale dobbiamo essere molto orgogliosi!”

Autore di 2 libri che affrontano il tema della comunicazione non verbale: L’Italia s’è gesta. Come parlare italiano senza parlare pubblicato da Ultra Edizioni e Il corpo è docente pubblicato dalla Erickson e scritto insieme a Daniela Lucangeli, Prof.ssa di Psicologia dello sviluppo all’Università degli Studi di Padova, Luca Vullo mette in scena all’interno del programma, tutta la sua esperienza acquisita nel settore del linguaggio non verbale e sarà una presenza costante in tutta la nuova stagione.

Le puntate saranno visibili su

https://www.raiplay.it/programmi/unomattinainfamiglia