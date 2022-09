Il Comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza in visita alla Caserma “Maganuco” del Gruppo Gela

GELA. Nei giorni scorsi, il Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Riccardo RAPANOTTI, accompagnato dal Comandante Provinciale di Caltanissetta, Col. Stefano GESUELLI, si è recato in visita presso la Caserma “Guardia Giuseppe Maganuco M.A.V.M.” sede del Gruppo Gela.

L’ufficiale Generale ha incontrato nell’occasione, i Finanzieri in servizio alla sede di Gela, rivolgendo loro, parole di vivo apprezzamento per l’impegno profuso nell’attività di servizio finalizzata al contrasto di ogni forma di infiltrazione criminale, sottolineando gli eccellenti risultati conseguiti, anche recentemente, e l’apporto operativo costantemente fornito, anche in aderenza alle direttive del Prefetto di Caltanissetta e del Procuratore Capo di Gela.

Successivamente, dopo aver salutato i rappresentanti dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia il Generale Div. Rapanotti, si è intrattenuto con gli ufficiali presenti per fare il punto sull’attività operativa intrapresa e sulle più importanti questioni che afferiscono la logistica e il benessere del personale.

Al termine della visita, il Comandante Regionale Sicilia ha esortato le Fiamme Gialle gelesi a proseguire nell’importante attività svolta a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria, in un territorio che richiede un costante impegno a tutela del corretto funzionamento e della concorrenza dei mercati.