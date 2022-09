Elezioni Regionali, Sondaggi con risultati contrastanti. Per “Sud Chiama Nord la vittoria è raggiungibile”

«Antonio Noto, alla guida dell’istituto demoscopico Noto sondaggi – spiega il presidente del Movimento “Sud Chiama Nord” Ismaele La Vardera – stamattina raggiunto telefonicamente dall’agenzia di stampa Italpress, analizza i dati emersi dalla sua ricerca offrendo ai lettori una fotografia della situazione attuale non aderente alla realtà.

Noto, smentito da due Istituti di ricerca più autorevoli e seri, come Ipsos Srl e SWG, continua a legittimare i risultati del suo Istituto in totale contrasto con gli altri.

Di fronte ai risultati di Ipsos srl che riporta la preferenza su De Luca al 23,5 per cento e a quelli dell’istituto SWG che attestano le preferenze su De Luca tra il 26 e 30 per cento, Noto continua a fare disinformazione.

Vorremmo infatti precisare – aggiunge La Vardera – che contrariamente a quanto dichiarato da lui, Cateno De Luca è sostenuto da un totale di 39 liste e in particolar modo le liste “De Luca sindaco di Sicilia”, “Sicilia Vera” e “Orgoglio Siculo” sono presenti in ogni provincia, fatta eccezione per Palermo dove sono presenti solo “Sicilia Vera” e “Orgoglio Siculo”.

È chiaro che ormai anche di fronte alla realtà di due sondaggi autorevoli – conclude La Vardera – è come se ci fosse un disegno nel voler legittimare la pseudo vittoria di Schifani. Si sbagliano di grosso la partita è tutt’altro che chiusa, combatteremo fino all’ultimo voto. La vittoria è raggiungibile e i Siciliani lo sanno bene».