Elezioni 2022. Movimento Siciliani Liberi: “La grande assente da questo dibattito pre-elettorale è la Questione Finanziaria Siciliana”

“Hanno mal governato la Sicilia, da Palermo e da Catania, in tutti questi lustri; la hanno maltrattata da Roma e da Milano: che credibilità possono avere oggi agli occhi dei siciliani i partiti italiani e le loro solite propaggini locali che si presentano all’elettorato come ad essi alternativi, mentre, in realtà, cercano di conquistare spazi di potere all’interno delle coalizioni?”

Così Eliana Esposito, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per il movimento Siciliani Liberi. La candidata s’è chiesta inoltre, se i siciliani sanno che “i politici siciliani militanti nei partiti italiani e nelle loro propaggini locali, non battono ciglio e non protestano quando, ogni anno, lo Stato italiano trattiene 10 miliardi circa di euro di tasse dei siciliani che per legge costituzionale dovrebbero rimanere in Sicilia. E questo su un bilancio regionale di circa 25 miliardi: è una grande cifra, circa 7.000 euro a famiglia”.

L’Assessore designato all’Economia, Massimo Costa, professore ordinario alla facoltà di Economia dell’Università di Palermo, a tal proposito ha dichiarato: “La madre di tutte le questioni che riguardano la Sicilia, la grande assente da questo dibattito pre-elettorale, è la ‘Questione Finanziaria Siciliana’. Lo Stato taglia le gambe alla Sicilia ed è la principale causa del lento genocidio che sta affondando la nostra Terra e sta facendo scappare le nuove generazioni”.