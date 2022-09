Delia. Approvato in Consiglio comunale il regolamento per la cessione ed il trasferimento di cubatura

DELIA. Anche il Comune di Delia ha il suo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, per la cessione e il trasferimento di cubatura previsto dall’ art. 22 della L.R. n. 16 del 10/08/2016 come modificato dall’art. 17 della L.R. n. 23 del 06/08/2021.

“Si tratta di uno strumento importante che va ad innovare nella materia urbanistica e allo stesso tempo animerà il settore edilizio, dandogli uno slancio maggiore – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il trasferimento del diritto edificatorio – precisa- non produce aggravio di nuovo volume urbanistico a livello generale e mantiene inalterati i carichi urbanistici delle singole zone del PRG. Siamo convinti che tale nuova disciplina rappresenti un’opportunità che verrà colta dai proprietari di aree edificabili”.

Il regolamento non altera ne può derogare alla programmazione prevista dal piano regolatore generale ma consente solo a chi deve realizzare un fabbricato di raggiungere un risultato migliore in termini di volumetria edificabile a beneficio di uno dei due lotti».

Soddisfazione è stata espressa dell’Assessore Paolo Lauricella che ha così precisato: “il contratto di cessione dei diritti edificatori o di trasferimento di cubatura , ed è questa la novità più saliente , potrà avere luogo anche tra fondi non necessariamente compresi nella medesima zona urbanistica , e pertanto non necessariamente appartenenti allo stesso foglio di mappa e non necessariamente contigui , purché aventi la stessa destinazione urbanistica , e ciò a beneficio dei proprietari e degli operatori del settore edilizio e artigianale, con evidenti ricadute positive sul nostro territorio in termini di crescita produttiva , economica ed occupazionale”.