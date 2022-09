Caltanissetta, lunedì sit-in di Onde donneinmovimento per sostenere la libertà delle donne iraniane

Un sit-in a Caltanissetta in Viale della Regione ingresso Stadio Palmintelli lunedì 3 ottobre dalle 12.00 alle 13.00 è stato organizzato dall’Associazione Onde donneinmovimento.

Il movimento è al fianco delle donne iraniane e sostiene la loro protesta contro un regime violento e patriarcale che le priva dei più elementari diritti di libertà.

Da giorni molte piazze iraniane si sono riempite di manifestanti che protestano contro l’uccisione in carcere a Teheran da parte della “polizia morale” della ventiduenne Masha Amini colpevole di non indossare correttamente il velo. Le ragazze sfidano coraggiosamente il regime, bruciando gli hijab e tagliando i propri capelli.

La protesta che, forse per la prima volta, vede anche la partecipazione e la solidarietà di molti uomini, si estende alla rivendicazione di migliori condizioni di vita e richiede ormai la messa al bando del regime islamico.

“Di fronte a tanto coraggio -ha spiegato la portavoce Ester Vitali -, non possiamo voltare la testa dall’altra parte. Chiediamo una commissione di inchiesta seria sull’uccisione di Masha e su tutte le altre violenze. Chiediamo che sia ripristinato l’uso della rete in Iran e che le donne siano lasciate libere di scegliere se e come indossare il velo. Teniamo accesi i riflettori su questa mobilitazione, con un sit-in”.