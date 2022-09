Caltanissetta. Il sindaco Gambino sull’operazione anti caporalato della Polizia: “Caltanissetta è la città dove è morto Adnan Siddique ed ogni atto di lotta al malaffare e al caporalato è anche un riconoscimento per la sua memoria”

“Venivano sfruttati come schiavi nelle campagne del nisseno e dell’agrigentino, pagati 4 euro all’ora. I 10 arresti della polizia per lo sfruttamento del lavoro nero il “caporalato” sono un ulteriore importante segnale”.

Così il sindaco Roberto Gambino a proposito dell’operazione della Polizia che ha portato all’arresto di 10 persone per sfruttamento del lavoro nero.

“Grazie al signor questore Emanuele Ricifari, agli uomini della DIGOS alla polizia di stato e alla procura per aver portato avanti questa brillante operazione – ha aggiunto il sindaco – Caltanissetta è la città dove è morto Adnan Siddique ed ogni atto di lotta al malaffare e al caporalato è anche un riconoscimento per la sua memoria. Perché il il suo coraggio ed il suo senso civico non siano stati vani”.