Caltanissetta. Debito Ato. I tre ex sindaci Messana, Campisi e Ruvolo al presidente del consiglio: “In attesa di invito formale, si concordi data di convocazione e ci venga fornita tutta la documentazione

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota dei tre ex sindaci di Caltanissetta Salvatore Messana, Michele Campisi e Giovanni Ruvolo indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta dott. Giovanni Magrì in merito alla questione legata al debito ATO.

“Gentile Presidente, come abbiamo appreso dalla stampa, Ella si accinge a convocare un Consiglio Comunale monotematico e aperto, sul debito ATO, al quale, secondo quanto riportato, i sottoscritti sarebbe stati invitati. Abbiamo accolto la notizia con grande interesse, considerando che la discussione nel Civico Consesso, che rappresenta tutta la Città, sia un atto doveroso, soprattutto perché l’ordine del giorno riguarda uno dei più grossi esborsi che il Comune di Caltanissetta abbia mai effettuato, impegnando una cospicua somma di denaro pubblico. Per tale ragione siamo in attesa di un invito formale.

Al fine di poter dare un contributo fattivo ed utile da parte nostra, con la presente Le chiediamo formalmente, prima della celebrazione del Consiglio comunale, di volerci fornire tutta la documentazione inerente il procedimento di riconoscimento del debito, che certamente sarà in possesso del suo ufficio e dei consiglieri comunali. In particolare Le chiediamo di poter conoscere: 1) La due diligence redatta dal Prof. Stagno D’Alcontres, provvedendo, eventualmente, alla richiesta della sua desecretazione, nel caso fosse ancora sotto il vincolo di riservatezza; 2) I verbali dei tavoli tecnici costituiti tra il comune di Caltanissetta e ATO CL1 dal quale si potrà desumere la natura del debito, i creditori ed servizi espletati dal’ ATO CL1 al Comune di Caltanissetta e non pagati che hanno generato la posizione debitoria.

Comprenderà che senza tali documenti, in particolare la due diligence ed i verbali dei tavoli tecnici, i nostri interventi, che dovrebbero spiegare il nostro atteggiamento di prudenzialita’ verso il riconoscimento di un debito, non potranno essere esaustivi, o addirittura ci metterebbero nelle condizioni di commettere il reato di violazione di segreto d’ufficio, impedendo una trattazione completa, esplicita ed integrata.

Inoltre Le chiediamo, se possibile, di poter concordare la data di convocazione del Consiglio comunale, in modo tale da poter assicurare la nostra presenza. In alternativa, avendo già calendarizzato le nostre attività lavorative, anche in sedi diverse da Caltanissetta, Le chiediamo la possibilità di poter intervenire da remoto attraverso una piattaforma digitale. Confidando nella Sua disponibilità e nella Sua terzietà, restiamo in attesa della documentazione richiesta.

Salvatore Messana, Michele Campisi, Giovanni Ruvolo.