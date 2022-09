Calcio a 5. Massimo Scribani è il nuovo vice presidente dell’Asd Atletico Nissa Futsal

L’Asd Atletico Nissa Futsal, dopo l’annuncio del nuovo presidente nella persona di Salvatore Messina, ha anche reso noto il nome del nuovo vice presidente.

Si tratta di Massimo Scribani (nella foto con l’allenatore Filippo Costa). Nisseno doc, anche lui, come il presidente Messina è stato in questi anni molto vicino al sodalizio del capoluogo nisseno ed i vertici dirigenziali, pertanto, in ottica di partecipazione e meritocrazia hanno deliberato per questo nuovo importante incarico per il dirigente nisseno che avrà modo di mettere la sua esperienza al servizio del sodalizio nisseno di calcio a 5.