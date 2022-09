A Borgo Petilia due serate spettacolo: sabato 17 settembre i Puzzle in concerto, domenica 18 gran cabaret con la coppia Salvo La Rosa – Litterio Scalisi

Entra nel vivo la festa a Borgo Petilia. La festa di quest’anno è organizzata dal Comitato formato dal presidente Rosario Gentile, dai segretari Massimo Di Cara, Gianluca Punturo, e dai consiglieri Lillo Di Gloria, Salvatore Gentile, Salvatore Loiacono, Gerardo Raso Luigi Dellutri, Giuseppe Rizzo, Salvatore Lacagnina e Salvatore Bellomo.

Stasera, sabato 17 settembre, gran protagonista sarà la Sagra della Salsiccia con appuntamenti sia il sabato che la domenica. Il programma, in particolare, prevede per sabato 17 settembre la processione per le vie principali del borgo. Sarà presente la banda musicale “Sicilia in musica” diretta dal maestro Salvatore Bonaffini. Alle 19 inizierà la seconda messa di giornata e al termine, verso le 20.30, si esibirà il gruppo musicale dei Puzzle che, reduce dal gran successo ottenuto di recente nel concerto tenuto a Collesano, proporrà live i brani dei celebri Pink Floyd.

Domenica 18 settembre 2022 la giornata inizierà alle 10.45 con la preghiera a Sant’Isidoro. Alle 11.00 si terrà la Santa messa e la benedizione delle spighe. Alle 12 è poi prevista la benedizione degli animali e dei campi. In serata alle 20,30 l’appuntamento clou riguarderà lo spettacolo di cabaret con i famosi Salvo La Rosa e Litterio che daranno vita ad un evento parecchio atteso considerato che ormai rappresentano altrettante icone di spettacolo e comicità che hanno sempre riscosso il plauso da parte del grande pubblico che avrà modo, ancora una volta, di ammirarli domenica prossima a Borgo Petilia.