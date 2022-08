Piangono la mamma morta nella Rsa, ma lei è viva: nella bara c’era la vicina di letto

Piangono la mamma deceduta, ma in realtà non solo la loro madre era viva, ma colei che stavano piangendo era un’altra persona. E’ stato veramente clamoroso lo scambio d’identità verificatosi in una Rsa di Torrazza Piemonte, nel Torinese. Dopo che una delle ospiti è deceduta, la struttura ha avvisato la figlia sbagliata, che si è accorta dell’errore prima del funerale. Una volta giunta in camera mortuaria, la donna ha infatti notato che nella bara c’era un’altra persona e non la madre. Quest’ultima, di 102 anni, era viva ed era stata dimessa dal centro per essere trasferita in una casa di riposo. La donna morta era invece la vicina di letto i cui familiari, ovviamente, non erano stati avvisati del suo avvenuto decesso.

A riportare la notizia sono stati i quotidiani locali torinesi. Sul caso hanno avviato indagini i carabinieri. E’ stata la figlia della centenaria a ricevere una telefonata dalla direzione della struttura sanitaria, che l’avvisava della morte della madre. La donna ha quindi provveduto a mandare gli abiti per la vestizione, ma l’accesso alla Rsa le sarebbe stato impedito a causa di un caso di Covid. La salma, nel frattempo, era stata portata in una casa funeraria. È lì che i parenti, il giorno dopo, hanno scoperto lo scambio, ma soprattutto che la loro congiunta era ancora viva.