Mussomeli,consiglieri comunali di minoranza interrogano il sindaco su riqualificazione Piazza Umberto

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO l’interrogazione dei consiglieri comunali di minoranza: “Al Sindaco del Comune di Mussomeli Rag. Giuseppe Catania

e p.c. Alla Dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta Arch. Daniela Vullo, Al Segretario Generale del Comune di Mussomeli Dott. Francesco Piro; Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Mussomeli Ing. Carmelo Alba.

Oggetto: interrogazione relativa alla “Manutenzione e riqualificazione urbanistica della Piazza Umberto I” di Mussomeli – referendum/sondaggio online e inizio lavori

PREMESSO CHE

– Con D.D.G. n. 4306 del 15/12/2020 veniva ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione e riqualificazione urbanistica della Piazza Umberto I”, per l’importo complessivo di € 1.250.000,00;

– l’Amministrazione Comunale aveva sempre dichiarato, fin dalla prima approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche nel quale era inserito (seduta consiliare del 12.09.2019), la propria disponibilità a rivedere il progetto e a valutare assieme le opportune modifiche;

– in data 16.06.2020 si teneva, sul tema in oggetto, una seduta straordinaria del Consigliocomunale di Mussomeli, seduta nella quale il Sindaco Catania dichiarava che era “intendimento dell’Amministrazione Comunale fare un sondaggio online per coinvolgere la cittadinanza nella scelta del progetto da realizzare”, presentando 3 diverse varianti: la prima prevedeva la pavimentazione a rilievo con gradini (dislivello di circa un metro e dieci

cm) e allineamento del Monumento ai Caduti con il calvario; la seconda prevedeva sempre l’allineamento del Monumento ai Caduti con il calvario ma la pavimentazione in piano; la terza soluzione prevedeva lo stato della piazza attuale, con pavimentazione nuova ma senza gradini e senza spostamento del Monumento;

– a seguito del predetto Consiglio comunale, alcuni degli scriventi Consiglieri promuovevano una raccolta firme, per manifestare il proprio dissenso riguardo il progetto di riqualificazione della Piazza Umberto I deliberato dall’Amministrazione Comunale. Tale iniziativa, tra l’altro,

permetteva in soli 4 giorni di raccogliere circa 1500 firme; CONSIDERATO CHE

– in data 03.02.2021 il Comune di Mussomeli, con determina dirigenziale dell’Ing. Alba, procedeva all’affidamento mediante procedura negoziata dei servizi tecnici (Direzione lavori, contabilità e CSE), per un importo complessivo di € 39.170,75;

– in data 08.11.2021 il Comune di Mussomeli, con determina dirigenziale dell’Ing. Alba, dava mandato al Consorzio CEV (in qualità di Centrale di Committenza) di gestire integralmente la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, inclusa l’aggiudicazione e i relativi controlli, e stabiliva che “il criterio di aggiudicazione di gara è il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con riduzione dei termini per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazione) coordinato con la legge di conversione n. 120/2020 in quanto è necessità dell’Amministrazione comunale addivenire in tempi rapidi all’aggiudicazione” (entro il 31.12.2021);

TENUTO CONTO CHE

– in data 13.12.2021 veniva convocata dai sottoscritti consiglieri comunali una ulteriore seduta consiliare straordinaria e aperta sull’argomento, nella quale intervenivano la dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, dott.ssa Daniela Vullo, l’Arch. Giancarlo La Rocca, dell’Ufficio “attività connessa lavori restauri beni architettonici” della medesima Soprintendenza, l’Arch. Bertolone Calogero, in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, il Geom. Ladduca Salvatore, in rappresentanza del Collegio dei Geometri della Provincia di Caltanissetta e della Confraternita Maria SS. dei Miracoli, il Sig. Guasto Angelo, in rappresentanza della Confraternita Maria SS. delle Vanelle in Sant’Enrico, il Sig. Montagnino Angelo, in rappresentanza della Confraternita Maria SS. del Monte Carmelo, il Sig. Valenza Giovanni in rappresentanza della Confraternita SS. Sacramento S. Giovanni Battista, il Sig. D’Amico Salvatore, in rappresentanza del Comitato dei commercianti della zona interessata dai lavori;

– in tale seduta la Soprintendente, dopo aver ascoltato i vari interventi in aula, affermava più volte che avrebbe dato parere favorevole se fosse arrivata una richiesta di variante al progetto originale, una variante che fosse andata incontro alla volontà popolare e che avesse previsto il Monumento ai Caduti lì dove si trova adesso e nessun inserimento di gradini nella

piazza; inoltre, la dott.ssa Vullo chiariva anche che nel progetto presentato alla Soprintendenza non erano presenti stelle, stelline, LED e poesie, per cui tali inserimenti si ritenevano non autorizzati e che non era possibile intervenire sul Calvario e sulla scalinata della Chiesa di San Francesco senza autorizzazione dei legittimi proprietari, tra i quali non figura il Comune di Mussomeli;

– da parte nostra, in quel Consiglio Comunale richiedevamo ancora una volta di attenzionare e tutelare, in fase di esecuzione dei lavori, gli esercizi commerciali che sono presenti in Piazza Umberto, ma anche in Via Palermo e in Via Scalea;

– anche in quella circostanza, l’Amministrazione Comunale ribadiva di voler effettuare un referendum tra i cittadini, da tenersi entro il mese di febbraio 2022, referendum nel quale i cittadini avrebbero potuto scegliere tra 3 soluzioni diverse: progetto originale (con spostamento del Monumento e introduzione di gradini), soluzione con spostamento del Monumento ma senza introduzione dei gradini, soluzione senza spostamento del

Monumento e senza alcun gradino;

ATTESO CHE

– i lavori di cui in oggetto venivano affidati, in data 20.12.2021, alla società CO.FER. SRL, la quale ha già stipulato il contratto di aggiudicazione e dovrebbe iniziare i lavori alla fine della stagione estiva;

– ad oggi, 27.08.2022, l’Amministrazione non si è ancora attivata per sottoporre all’attenzione dei cittadini le 3 ipotesi di variante al progetto, così come dichiarato, più volte e pubblicamente, dal sindaco Catania;

PER TUTTO QUANTO IN PREMESSA

con la presente, i sottoscritti Consiglieri Comunali

CHIEDONO

al sindaco Catania se è ancora intendimento della sua Amministrazione ascoltare la cittadinanza nella scelta dei lavori da realizzare o se, viceversa, non intende più dare seguito a quanto più volte dichiarato pubblicamente, venendo meno alla parola data. Nel caso di scelta positiva, considerato

l’inizio dei lavori alle porte, chiediamo all’Amministrazione di portare alla conoscenza di tutti tempi (già ampiamente non rispettati) e modi di coinvolgimento di tutti i cittadini. Da parte nostra, nonostante riteniamo che la “democrazia partecipata” andasse perseguita precedentemente alla

presentazione del progetto per la piazza più importante di Mussomeli e non a “cose fatte”, c’è comunque la massima disponibilità a collaborare nella eventuale stesura delle ipotesi da mettere al vaglio dei cittadini e nella promozione del referendum. Sicuri di un positivo riscontro, porgono cordiali saluti. Mussomeli, 27.08.2022 I Consiglieri comunali Firmato Vincenzo Munì, Firmato Giuseppina Mantio, Firmato Eugenia Costanzo, Firmato Ruggero Mancino, Firmato Silvana Castiglione