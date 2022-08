Mussomeli, feste paesane di settembre. Si inizia con l’Antica Fiera del Castello

MUSSOMELI – Il mese settembrino a Mussomeli richiama subito alla mente dei mussomelesi tre tradizionali ricorrenze: 1 e 2 l’Antica fiera del Castello, l’8 e il 15 la festa patronale con la Madonna dei Miracoli e l’ultima domenica di settembre con la festa di Gesù Nazareno, postergata, quest’anno, alla domenica successiva perché in concomitanza con le elezioni politiche e regionali. Intanto l’1 e 2 settembre viene riproposta l’Antica fiera del Castello che, quest’anno, copre quattro giornate ed esattamente 1, 2, 3 e 4, in cui si svolgerà a Mussomeli un evento fieristico di richiamo del settore agricolo. Forse è bene ricordare che questa secolare manifestazione “Antica Fiera del Castello”, giunta quest’anno alla 110ª edizione (una delle più antiche fiere del bestiame in Sicilia) è un evento che si svolge con cadenza annuale. Avrà luogo nell’area rurale ai piedi del Castello, in concomitanza con la Festa della Madonna della Catena e delle celebrazioni castellane, inserite, a ben ragione, tra le manifestazioni di grande richiamo turistico. Da sottolineare che l’evento sarà riservato, al settore zootecnico con la presenza di imprenditori agricoli ed allevatori che parteciperanno ai momenti tecnico-scientifici previsti, all’esposizione dei capi ed al concorso per la selezione delle razze ovine. Saranno, altresì presenti, gli espositori di mezzi ed attrezzature agricole. Sempre il primo settembre, nel pomeriggio, ritorna il corteo storico con i seguenti orari: alle ore 16,30, raduno dei figuranti in Piazza della Repubblica (Palazzo Comunale). La partenza del corteo storico è da Piazza Umberto I° alle ore 17 ed attraverserà il centro storico, Piazzale Madrice, Piazza Roma, Piazza Manfredi Chiaramonte, Piazza del Popolo con l’esibizione sbandieratori, Gruppo Tataratà, musici e giocolieri “Batarnù”. Alle ore 19, dal piazzale Annivina, è previsto il trasferimento in pullman dei figuranti – ingresso fiera del castello; alle 19,30; alle 19,30 ingresso fiera del castello: al passaggio del corteo: taglio del nastro e inaugurazione “110° ANTICA FIERA DEL CASTELLO”: alle ore 20, nel piazzale castello manfredonico CASTLE STORIES, con la presentazione delle casate di Mussomeli e dei comuni limitrofi, esibizioni teatrali e musicali; alle ore 21, presso le sale del castello manfredonico, IL CASTELLO ANIMATO con la partecipazione degli sbandieratori, Gruppo Tataratà, musici e gruppo giocolieri “Batarnù”. Per il 2 settembre: La festa religiosa della Madonna della Catena con le sante messe: Ore7,30 – 8,30 – 9,30 – 10,30 – 11,30. Nel pomeriggio, alle ore 18, santa messa e a seguire la processione.