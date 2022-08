Elezioni Regionali, nel nisseno tre seggi per Palazzo dei Normanni. FdI potrebbe puntare su Bruzzaniti

Nel mare magnum dell’election day, a meno di 47 giorni dal voto, il 25 di settembre, si naviga ancora a vista per completare le liste la dei candidati alle regionali. Sono tre i seggi contesi. Forza Italia schiera l’uscente Michele Mancuso, la neo eletta a Niscemi al consiglio comunale Rosetta Cirrone Cipolla forte dei suoi 1500 voti ed infine Domenico Sammito presidente del consiglio comunale di Gela. Sempre preponderante la componente gelese nelle liste. Completa pare essere la lista di Noi con l’Italia-Autonomisti, capolista dovrebbe essere l’avvocato nisseno Massimo Dell’Utri braccio destro di Saverio Romano, gli altri due Rosario Caci e la dottoressa Carmelina Ricotta. Tutto in alto mare per i Cinque Stelle, alleanze a parte, unica certezza è la ricandidatura di Nuccio Di Paola deputato gelese e coordinatore del partito a livello regionale, scelto come traghettatore in questo momento di grande difficolta, vicino a Giancarlo Cancelleri che però negli ultimi tempi ha acquistato una propria autonomia ed anche autorevolezza, pare che un candidato da mettere in lista lo dovrebbe scegliere proprio il sottosegretario nisseno che avendo superato il secondo mandato come la sorella Azzurra è fuori dai giochi elettorali ma ancora dentro leadership del partito. Tornado al centro destra la storia della lista di Fratelli D’Italia è una vicenda a se. Si fanno sempre più insistenti le voci della presenza di un giovane e pure oramai con esperienza politica di lunga data che dovrebbe entrare nei giochi e molti lo danno per già dentro, lui è Gianluca Bruzzaniti mister preferenze in consiglio comunale a Caltanissetta capo gruppo del partito, terzo mandato e primo degli eletti, sarebbe in effetti l’unico nisseno quarantenne con un bacino di voti trasversale ad essere scelto.

Un colpo grosso per Fratelli D’Italia che dei tre seggi in provincia se ne contende uno con Forza Italia. Bruzzaniti potrebbe giocarsi il seggio con Pino Federico, che una frangia del partito considera “datato” e fuori dai giochi per troppi turni, o con il primo cittadino di Mussomeli Giuseppe Catania. Pare anche che Federico abbia il piano b ovvero andare in una lista di un partito di centro. Non dorme sonni tranquilli l’altro candidato di FdI il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania turbato da una probabile candidatura di un suo compaesano Gero Valenza ex sindaco che dovrebbe andare nella lista della Nuova Dc due candidati per un paese. Il partito di Giorgia Meloni al momento non ha la donna da inserire in lista. Il nome di una donna ce l’ha invece il Pd ma top secret fino a lunedì. Due i candidati sicuri il segretario provinciale dem Giuseppe Di Cristina e l’ex assessore comunale di San Cataldo Marco Andaloro. Per Lega correrà il capo gruppo al comune Oscar Aiello, il medico gelese Roberto Alabiso, cercasi quota rosa dopo alcuni dinieghi. Giampiero Modaffari ex sindaco di San Cataldo sarà candidato sia alle regionali, che alle nazionali al proporzionale in una delle liste di Cateno De Luca, stessa scelta per Angelo Bellina che ha sempre gravitato al centro. Anche la Nuova Dc presenterà una lista, i nomi dovrebbero essere Angela Cocita consigliera comunale di Sommatino e Giuseppe Rocca consigliere comunale di Resuttano. (IB)