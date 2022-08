Elezioni, Meloni: “Musumeci ministro per il Sud? Non parlo di poltrone

“Nello Musumeci meritava la ricandidatura a presidente della Regione Siciliana ma ora siamo compatti su Renato Schifani perché Fratelli d’Italia, per il bene della coalizione, ha fatto un passo indietro”: la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ha iniziato stamane il suo giro elettorale in Sicilia, incontrando i commercianti del mercato Vascone di Messina. Sull’ipotesi Musumeci, già in lista al Senato, come eventuale ministro per il Sud, la candidata premier tergiversa: “Non parlo di poltrone prima di vincere le elezioni, adesso pensiamo solo a combattere le nostre battaglie”. Sul candidato alla guida della Sicilia Cateno De Luca: “Non sono particolarmente preoccupata, non sono affascinata dai suoi metodi, ma nutro massimo rispetto per i tutti gli avversari”.