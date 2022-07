Tragedia della strada a Marsala. Qui, in un scontro tra uno scooter e un’autovettura ha perso la vita il conducente dello scooter. Si tratta di un uomo di 60 anni.

L’uomo, trasportato in Ospedale nel pomeriggio è poi morto nella notte. L’incidente s’è verificato sul lungomare Vincenzo Florio. In queste ore gli investigatori sono al lavoro per ricostruirne l’esatta dinamica.