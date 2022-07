SUTERA. Relativamente alla missione archeologica Monte San Paolino, stanno prendendo forma i reperti che si stanno catalogando e che saranno esposti nella sezione archeologica del Museo Etnoantropologico di Sutera.

A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale che ha anche spiegato che, per vederli, sarà possibile farlo il prossimo 8 agosto in Piazza Carmine a Sutera per la presentazione degli scavi e l’inaugurazione della sezione archeologica.