San Cataldo. Stasera nuova iniziativa dell’Associazione “Straula”: tutti al parco urbano “Achille Carusi” per annaffiare gli alberi

SAN CATALDO. Una nuova bella iniziativa a sostegno del Parco urbano Achille Carusi e dei suoi alberi. In un periodo come quello estivo nel quale, a seguito della siccità, sono proprio gli alberi a soffrirne maggiormente, l’associazione di promozione sociale “Straula” ha organizzato per stasera alle 7 un incontro al Parco urbano.

L’obiettivo dell’incontro è quello di portare con sè secchi o bidoni per annaffiare gli alberi del parco. Un gesto semplice, di grande sensibilità da parte dei giovani dell’associazione sancataldese di promozione sociale. L’incontro è previsto per le 19 di oggi.

“Gli alberi ci proteggono dal caldo, adesso però tocca a noi proteggere loro”, hanno sottolineato i giovani dell’associazione presentando l’iniziativa di stasera. Dunque appuntamento a stasera alle ore 19:00, al Parco Achille Carusi, muniti di secchi e bidoni per annaffiare gli alberi piantati lo scorso novembre.