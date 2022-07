San Cataldo. Omaggio floreale alla patrona Sant’Anna, benedizione dei nonni e delle mamme in dolce attesa

SAN CATALDO. Cerimonia suggestiva nel quartiere Pizzo Carano Sant’Anna in occasione dei festeggiamenti di ieri della Santa Patrona del quartiere, Sant’Anna. Alla presenza del sindaco Gioacchino Comparato c’è stato l’omaggio floreale alla Stele di Sant’Anna posta in via Aldo Moro.

Erano presenti, oltre a padre Giovanni Galante anche padre Anzalone che hanno officiato la Celebrazione Eucaristica in onore della Santa Patrona, alla presenza delle autorità civili e militari. Al termine la benedizione dei nonni, assieme a quella delle mamme in dolce attesa.