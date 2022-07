San Cataldo. Mercoledì 27 luglio c’è la presentazione del libro di Claudio Lipari “Siamo Energia”

SAN CATALDO. Mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 19,00, presso la sala Borsellino del Palazzo Municipale di San Cataldo si terrà l’attesissima presentazione del libro “Siamo Energia” di Claudio Lipari.

L’autore, conosciuto in città per aver ideato il gruppo social “San Cataldo ripartiamo insieme” che conta quasi diecimila iscritti, precisa che è un libro rivolto a tutti, tratta temi sociali e umani ed è da considerarsi un vero e proprio manuale di vita quotidiana che tutti dovrebbero leggere per riflettere sulla propria vita. L’evento sarà introdotto dal Sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e dall’assessore alla Cultura Marianna Guttilla e sarà moderato da Andrea Zimarmani.

Relatori saranno Maria Concetta Naro, Claudio Arcarese, Josephine Sollami, Mariella Buono e Maria Angela Pullara. Dopo la presentazione sarà inaugurata la Piramide della vita, un’opera d’arte alta 2,5m realizzata dai volontari del gruppo “San Cataldo ripartiamo insieme” con la collaborazione delle ditte Bruno Infissi e Riggi Legnami.