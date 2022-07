Poliziotti recuperano giocattolo caduto in un tombino ad un bimbo che, insieme alla madre, li ringrazia con un disegno

Un intervento insolito per i poliziotti del VII Reparto mobile di Bologna, solitamente impiegati per garantire l’ordine pubblico e dare soccorso alla popolazione in casi di calamità naturale.

Durante un servizio in centro hanno notato un bambino, in compagnia di alcuni familiari, che si disperava perché il proprio giocattolo era caduto in un tombino. Gli agenti, oltre a cercare di consolarlo, sono riusciti a recuperare il prezioso oggetto e a restituirglielo.

Colpita dal gesto, la mamma ha voluto ringraziare i poliziotti, realizzando insieme al figlio questo bellissimo disegno. Il bambino, che ha difficoltà ad esprimersi, ha trovato un modo visivo per esprimere la felicità provata in quel momento.